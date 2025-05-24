Обстріл України 24 травня — РФ випустила 14 балістичних ракет та 250 дронів

Запуск ракети. Ілюстративне фото: substack

У ніч проти 24 травня Росія випустила по Україні 14 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23. Ракетні удари були спрямовані по Києву, а також по Дніпропетровській, Одеській і Запорізькій областях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У Повітряних силах зазначають, що росіяни запускали ракети з районів Таганрога, Єйська, Брянська, а також з тимчасово окупованого Криму.

Окрім ракет, окупанти атакували Україну 250 ударними безпілотниками типу Shahed та іншими дронами-імітаторами, запущеними з територій Брянської, Курської, Орловської, Ростовської областей РФ та з Криму. Основний напрямок атаки — столиця України.

Повітряний напад відбивали сили ППО, авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Станом на 8:30 ранку українською протиповітряною обороною було знищено шість балістичних ракет, усі — над Києвом, а також знешкоджено 245 безпілотників. Із них 128 було збито вогневими засобами, решта — подавлені або виведені з ладу засобами РЕБ.

Унаслідок атаки постраждали Київська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Донецька та Запорізька області.

Результати роботи ППО вночі 24 травня. Фото: Повітряні сили зСУ

Нагадаємо, 24 травня Київ пережив одну з наймасованіших комбінованих атак. Росіяни атакували столицю дронами та балістикою. Згодом у ДСНС показали фото після нічної атаки РФ на столицю.