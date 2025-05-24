Обстрел Украины 24 мая — РФ выпустила 14 баллистических ракет и 250 дронов

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: substack

В ночь на 24 мая Россия выпустила по Украине 14 баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23. Ракетные удары были направлены по Киеву, а также по Днепропетровской, Одесской и Запорожской областям.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В Воздушных силах отмечают, что россияне запускали ракеты из районов Таганрога, Ейска, Брянска, а также с временно оккупированного Крыма.

Кроме ракет, оккупанты атаковали Украину 250 ударными беспилотниками типа Shahed и другими дронами-имитаторами, запущенными с территорий Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей РФ и из Крыма. Основное направление атаки — столица Украины.

Воздушное нападение отражали силы ПВО, авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы.

По состоянию на 8:30 утра украинской противовоздушной обороной было уничтожено шесть баллистических ракет, все — над Киевом, а также обезврежено 245 беспилотников. Из них 128 были сбиты огневыми средствами, остальные подавлены или выведены из строя средствами РЭБ.

В результате атаки пострадали Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.

Результаты работы ПВО ночью 24 мая. Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, 24 мая Киев пережил одну из самых массированных комбинированных атак. Россияне атаковали столицу дронами и баллистикой. Впоследствии в ГСЧС показали фото после ночной атаки РФ на столицу.