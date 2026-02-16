У січні росіяни атакували Україну найбільшою кількість балістичних ракет

У січні РФ випустила по Україні найбільшу кількість балістики — Міноборони
У січні цього року російські окупанти випустили по Україні найбільшу кількість балістичних ракет за місяць — 91. Саме тому наразі триває активна робота над тим, щоб прискорити постачання ракет для MIM-104 Patriot, найбільш ефективного зенітно-ракетного комплексу на озброєнні української армії.
Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на сайт Міністерства оборони України.
У січні росіяни атакували Україну найбільшою кількістю балістики
В оборонному відомстві повідомили, що в січні цього року російські загарбники випустили по території України 91 балістичну ракету. Відтак, це найбільший місячний показник за час війни.
Саме тому Міноборони наразі працює з партнерами над тим, аби прискорити постачання ЗСУ ракет для американських зенітно-ракетних комплексів MIM-104 Patriot, які демонструють найвищі показники ефективності серед іноземних та українських ЗРК.
Зокрема, нещодавно під час зустрічі у форматі "Рамштайн" за завданням президента Зеленського було досягнуто домовленості з низкою європейських партнерів про термінове постачання ракет до Patriot зі своїх складів.
Чому ракети для Patriot критично важливі
Під час засідання "Рамштайну" міністр борони України Михайло Федоров наголошував, що ракети PAC-3 до систем Patriot є найефективнішим засобом проти російської балістики.
"Сьогодні Росія здійснила одну з найбільших балістичних атак на Україну — було запущено понад 24 ракети. Найефективніший засіб протидії балістиці — ракети PAC-3 до систем Patriot. Нам критично потрібні засоби для перехоплення балістики, адже Росія хоче знищити нашу критичну інфраструктуру цієї зими", — наголосив глава Міноборони.
Крім того, Федоров акцентував на важливості збільшення внесків у програму PURL, через яку Україна отримує PAC-3 та інші критичні ракети-перехоплювачі.
Також варто зазначити, що за час повномасштабної війни Росії проти України на рахунку Patriot знищення майже всіх відомих повітряних цілей. Серед них — надзвукові винищувачі-бомбардувальники Су-34, стратегічні крилаті ракети Х-101, Х-555, "Калібр", аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", найсучасніші гіперзвукові ракети "Циркон" тощо.
Які є види ракет для Patriot
Комплекси Patriot мають на озброєнні три види ракет:
- РАС-2 – це найперші ракети для Patriot. Мають осколково-фугасні боєголовки, які вибухають перед повітряною ціллю, утворюючи хмару з уламків. Такі ракети ефективні проти аеродинамічних цілей — літаків або крилатих ракет, зокрема вони здатні уражати літаки на висоті до 24 км і на відстані до 160 км.
- PAC-3 CRI — це високоманеврові ракети-перехоплювачі. Вони розвивають достатньо високу швидкість і безпосередньо влучають в ціль. Таким чином для знищення ці ракети використовують кінетичний принцип ураження. Ефективні проти гіперзвукових аеробалістичних цілей, мають змогу перехоплювати їх на висоті до 20 км і на відстані до 40 км.
- PAC-3 MSE — найновіші та найбільш ефективні ракети-перехоплювачі з покращеним двигуном та високою маневреністю. Також уражають цілі за кінетичним принципом, однак мають кращу динаміку і маневрові можливості. Ракети PAC-3 MSE здатні уражати балістичні цілі на висоті до 24 км і на відстані до 60 км.
У відомстві нагадали, що нещодавно представники Міноборони України провели зустріч із делегацією американської компанії RTX, яка виготовляє комплекси ЗРК Patriot. У фокусі уваги було прискорення постачання ракет для цих систем, а також питання розбудови внутрішніх технічних спроможностей для обслуговування передового західного озброєння безпосередньо в Україні.
У січні Міноборони повідомляло, що Україна озброїлась ще двома комплексами Patriot.
Нещодавно президент Зеленський закликав генсека НАТО Рютте пришвидшити постачання ракет для систем Patriot.
Раніше український лідер заявляв про затримки з постачанням ракет Patriot для ЗСУ.
