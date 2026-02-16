У січні росіяни атакували Україну найбільшою кількість балістичних ракет

ЗРК Patriot. Ілюстративне фото: Міноборони України/сайт

У січні цього року російські окупанти випустили по Україні найбільшу кількість балістичних ракет за місяць — 91. Саме тому наразі триває активна робота над тим, щоб прискорити постачання ракет для MIM-104 Patriot, найбільш ефективного зенітно-ракетного комплексу на озброєнні української армії.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на сайт Міністерства оборони України.



У січні росіяни атакували Україну найбільшою кількістю балістики

В оборонному відомстві повідомили, що в січні цього року російські загарбники випустили по території України 91 балістичну ракету. Відтак, це найбільший місячний показник за час війни.

Саме тому Міноборони наразі працює з партнерами над тим, аби прискорити постачання ЗСУ ракет для американських зенітно-ракетних комплексів MIM-104 Patriot, які демонструють найвищі показники ефективності серед іноземних та українських ЗРК.

Зокрема, нещодавно під час зустрічі у форматі "Рамштайн" за завданням президента Зеленського було досягнуто домовленості з низкою європейських партнерів про термінове постачання ракет до Patriot зі своїх складів.

Робота Patriot. Фото: militarnyi.com

Чому ракети для Patriot критично важливі

Під час засідання "Рамштайну" міністр борони України Михайло Федоров наголошував, що ракети PAC-3 до систем Patriot є найефективнішим засобом проти російської балістики.

"Сьогодні Росія здійснила одну з найбільших балістичних атак на Україну — було запущено понад 24 ракети. Найефективніший засіб протидії балістиці — ракети PAC-3 до систем Patriot. Нам критично потрібні засоби для перехоплення балістики, адже Росія хоче знищити нашу критичну інфраструктуру цієї зими", — наголосив глава Міноборони.

Крім того, Федоров акцентував на важливості збільшення внесків у програму PURL, через яку Україна отримує PAC-3 та інші критичні ракети-перехоплювачі.

Також варто зазначити, що за час повномасштабної війни Росії проти України на рахунку Patriot знищення майже всіх відомих повітряних цілей. Серед них — надзвукові винищувачі-бомбардувальники Су-34, стратегічні крилаті ракети Х-101, Х-555, "Калібр", аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", найсучасніші гіперзвукові ракети "Циркон" тощо.

Які є види ракет для Patriot

Комплекси Patriot мають на озброєнні три види ракет:

РАС-2 – це найперші ракети для Patriot. Мають осколково-фугасні боєголовки, які вибухають перед повітряною ціллю, утворюючи хмару з уламків. Такі ракети ефективні проти аеродинамічних цілей — літаків або крилатих ракет, зокрема вони здатні уражати літаки на висоті до 24 км і на відстані до 160 км.

– це найперші ракети для Patriot. Мають осколково-фугасні боєголовки, які вибухають перед повітряною ціллю, утворюючи хмару з уламків. Такі ракети ефективні проти аеродинамічних цілей — літаків або крилатих ракет, зокрема вони здатні уражати літаки на висоті до 24 км і на відстані до 160 км. PAC-3 CRI — це високоманеврові ракети-перехоплювачі. Вони розвивають достатньо високу швидкість і безпосередньо влучають в ціль. Таким чином для знищення ці ракети використовують кінетичний принцип ураження. Ефективні проти гіперзвукових аеробалістичних цілей, мають змогу перехоплювати їх на висоті до 20 км і на відстані до 40 км.

— це високоманеврові ракети-перехоплювачі. Вони розвивають достатньо високу швидкість і безпосередньо влучають в ціль. Таким чином для знищення ці ракети використовують кінетичний принцип ураження. Ефективні проти гіперзвукових аеробалістичних цілей, мають змогу перехоплювати їх на висоті до 20 км і на відстані до 40 км. PAC-3 MSE — найновіші та найбільш ефективні ракети-перехоплювачі з покращеним двигуном та високою маневреністю. Також уражають цілі за кінетичним принципом, однак мають кращу динаміку і маневрові можливості. Ракети PAC-3 MSE здатні уражати балістичні цілі на висоті до 24 км і на відстані до 60 км.

У відомстві нагадали, що нещодавно представники Міноборони України провели зустріч із делегацією американської компанії RTX, яка виготовляє комплекси ЗРК Patriot. У фокусі уваги було прискорення постачання ракет для цих систем, а також питання розбудови внутрішніх технічних спроможностей для обслуговування передового західного озброєння безпосередньо в Україні.

У січні Міноборони повідомляло, що Україна озброїлась ще двома комплексами Patriot.

Нещодавно президент Зеленський закликав генсека НАТО Рютте пришвидшити постачання ракет для систем Patriot.

Раніше український лідер заявляв про затримки з постачанням ракет Patriot для ЗСУ.