В январе россияне атаковали Украину наибольшим количество баллистических ракет

ЗРК Patriot. Иллюстративное фото: Минобороны Украины/сайт

В январе этого года российские оккупанты выпустили по Украине наибольшее количество баллистических ракет за месяц — 91. Именно поэтому сейчас идет активная работа над тем, чтобы ускорить поставки ракет для MIM-104 Patriot, наиболее эффективного зенитно-ракетного комплекса на вооружении украинской армии.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

В январе РФ атаковала Украину наибольшим количеством баллистики

В оборонном ведомстве сообщили, что в январе этого года российские захватчики выпустили по территории Украины 91 баллистическую ракету. Следовательно, это самый большой месячный показатель за время войны.

Именно поэтому Минобороны сейчас работает с партнерами над тем, чтобы ускорить поставки ВСУ ракет для американских зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot, которые демонстрируют самые высокие показатели эффективности среди иностранных и украинских ЗРК.

В частности, недавно во время встречи в формате "Рамштайн" по заданию президента Зеленского была достигнута договоренность с рядом европейских партнеров о срочной поставке ракет к Patriot со своих складов.

Работа Patriot. Фото: militarnyi.com

Почему ракеты для Patriot критически важны

Во время заседания "Рамштайн" министр обороны Украины Михаил Федоров отмечал, что ракеты PAC-3 к системам Patriot являются самым эффективным средством против российской баллистики.

"Сегодня Россия осуществила одну из крупнейших баллистических атак на Украину — было запущено более 24 ракет. Самое эффективное средство противодействия баллистике — ракеты PAC-3 к системам Patriot. Нам критически нужны средства для перехвата баллистики, ведь Россия хочет уничтожить нашу критическую инфраструктуру этой зимой", — подчеркнул глава Минобороны.

Кроме того, Федоров акцентировал на важности увеличения взносов в программу PURL, через которую Украина получает PAC-3 и другие критические ракеты-перехватчики.

Также стоит отметить, что за время полномасштабной войны России против Украины на счету Patriot уничтожение почти всех известных воздушных целей. Среди них — сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, стратегические крылатые ракеты Х-101, Х-555, "Калибр", аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", современные гиперзвуковые ракеты "Циркон" и тому подобное.

Какие есть виды ракет для Patriot

Комплексы Patriot имеют на вооружении три вида ракет:

РАС-2 — это самые первые ракеты для Patriot. Имеют осколочно-фугасные боеголовки, которые взрываются перед воздушной целью, образуя облако из обломков. Такие ракеты эффективны против аэродинамических целей — самолетов или крылатых ракет, в частности они способны поражать самолеты на высоте до 24 км и на расстоянии до 160 км.

— это самые первые ракеты для Patriot. Имеют осколочно-фугасные боеголовки, которые взрываются перед воздушной целью, образуя облако из обломков. Такие ракеты эффективны против аэродинамических целей — самолетов или крылатых ракет, в частности они способны поражать самолеты на высоте до 24 км и на расстоянии до 160 км. PAC-3 CRI — это высокоманевренные ракеты-перехватчики. Они развивают достаточно высокую скорость и непосредственно попадают в цель. Таким образом для уничтожения эти ракеты используют кинетический принцип поражения. Эффективны против гиперзвуковых аэробаллистических целей, имеют возможность перехватывать их на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км.

— это высокоманевренные ракеты-перехватчики. Они развивают достаточно высокую скорость и непосредственно попадают в цель. Таким образом для уничтожения эти ракеты используют кинетический принцип поражения. Эффективны против гиперзвуковых аэробаллистических целей, имеют возможность перехватывать их на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км. PAC-3 MSE — новейшие и наиболее эффективные ракеты-перехватчики с улучшенным двигателем и высокой маневренностью. Также поражают цели по кинетическому принципу, однако имеют лучшую динамику и маневровые возможности. Ракеты PAC-3 MSE способны поражать баллистические цели на высоте до 24 км и на расстоянии до 60 км.

В ведомстве напомнили, что недавно представители Минобороны Украины провели встречу с делегацией американской компании RTX, которая производит комплексы ЗРК Patriot. В фокусе внимания было ускорение поставок ракет для этих систем, а также вопросы развития внутренних технических возможностей для обслуживания передового западного вооружения непосредственно в Украине.

В январе Минобороны сообщало, что Украина вооружилась еще двумя комплексами Patriot.

Недавно президент Зеленский призвал генсека НАТО Рютте ускорить поставки ракет для систем Patriot.

Ранее украинский лидер заявлял о задержках с поставками ракет Patriot для ВСУ.