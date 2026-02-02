Китай допоміг РФ втричі збільшити виробництво "Іскандерів" — деталі

Росія збільшила виробництво "Іскандерів" — яка країна допомогла
Росія втричі збільшила обсяги виробництва балістичних ракет до ОТРК "Іскандер-М". Досягнути агресору таких результатів допоміг експорт з Китаю.
Про це пише Defence Express з посиланням на дані аналітичного центру CSIS в матеріалі Russia’s Grinding War in Ukraine.
Росія втричі збільшила виробництво "Іскандерів" — що відомо
За даними аналітичного центру CSIS, експорт з Китаю допоміг Росії збільшити у три рази обсяги виробництва балістичних ракет до оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Іскандер-М".
Як відомо, ці ракети війська РФ використовують під час ударів по території України.
Водночас аналітики зауважують, що на Китай у 2024 році припало 70% всього російського імпорту перхлорату амонію — важливого компоненту для виробництва твердого ракетного палива.
У матеріалі зазначається, що у 2024 році російсько-китайський торгівельний оборот досяг 250 мільярдів доларів, у той час, як у 2022 році цей показник складав 190 мільярдів доларів. На цьому тлі Китай став головним торгівельним партнером РФ із часткою 33,8% у 2024 році, у той час, як у 2014 році — усього 11,3%.
Окрім загальних даних про структуру торгівельних відносин, експерти CSIS також вказують, що Китай значно збільшив постачання у Росію "пріоритетних товарів" із набору в 50 товарів подвійного призначення, до якого входять зокрема верстати та мікропроцесори.
Наголошується, що Росія отримувала від Китаю не лише згадані вище постачання перхлорату амонію. Але й також корпуси для дронів, літієві батареї та оптико-волоконні кабелі, що необхідні для дронів на управлінні по оптоволокну.
У Defense Express підсумували дані щодо зростання виробництва ракет у Росії. Було усього 36 ракет за перші 11 місяців повномасштабної війни — далі 30 ракет щомісячного виробництва у листопаді 2023 року. І вже 50 ракет щомісячного виробництва станом на грудень 2025 року.
Нещодавно політичний експерт заявив про те, що нині Росія перебуває в повній залежності від Китаю.
Раніше очільник Офісу президента України Кирило Буданов розкрив подробиці співпраці Китаю та Росії.
Читайте Новини.LIVE!