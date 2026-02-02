Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россия увеличила производство "Искандеров" — какая страна помогла

Россия увеличила производство "Искандеров" — какая страна помогла

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 09:18
Китай помог РФ втрое увеличить производство "Искандеров" — детали
ОТРК "Искандер-М". Иллюстративное фото: defence-ua.com

Россия втрое увеличила объемы производства баллистических ракет к ОТРК "Искандер-М". Достичь агрессору таких результатов помог экспорт из Китая.

Об этом пишет Defence Express со ссылкой на данные аналитического центра CSIS в материале Russia's Grinding War in Ukraine.

Реклама
Читайте также:

Россия втрое увеличила производство "Искандеров" — что известно

По данным аналитического центра CSIS, экспорт из Китая помог России увеличить в три раза объемы производства баллистических ракет к оперативно-тактическому ракетному комплексу (ОТРК) "Искандер-М".

Как известно, эти ракеты войска РФ используют во время ударов по территории Украины.

В то же время аналитики отмечают, что на Китай в 2024 году пришлось 70% всего российского импорта перхлората аммония — важного компонента для производства твердого ракетного топлива.

В материале отмечается, что в 2024 году российско-китайский торговый оборот достиг 250 миллиардов долларов, в то время, как в 2022 году этот показатель составлял 190 миллиардов долларов. На этом фоне Китай стал главным торговым партнером РФ с долей 33,8% в 2024 году, в то время как в 2014 году — всего 11,3%.

Кроме общих данных о структуре торговых отношений, эксперты CSIS также указывают, что Китай значительно увеличил поставки в Россию "приоритетных товаров" из набора в 50 товаров двойного назначения, в который входят в частности станки и микропроцессоры.

Отмечается, что Россия получала от Китая не только упомянутые выше поставки перхлората аммония. Но и также корпуса для дронов, литиевые батареи и оптико-волоконные кабели, необходимые для дронов на управлении по оптоволокну.

В Defense Express подытожили данные по росту производства ракет в России. Было всего 36 ракет за первые 11 месяцев полномасштабной войны — далее 30 ракет ежемесячного производства в ноябре 2023 года. И уже 50 ракет ежемесячного производства по состоянию на декабрь 2025 года.

Недавно политический эксперт заявил о том, что сейчас Россия находится в полной зависимости от Китая.

Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов раскрыл подробности сотрудничества Китая и России.

Китай ракеты война в Украине Россия производство оружия баллистические ракеты
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации