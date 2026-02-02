Китай помог РФ втрое увеличить производство "Искандеров" — детали

ОТРК "Искандер-М". Иллюстративное фото: defence-ua.com

Россия втрое увеличила объемы производства баллистических ракет к ОТРК "Искандер-М". Достичь агрессору таких результатов помог экспорт из Китая.

Об этом пишет Defence Express со ссылкой на данные аналитического центра CSIS в материале Russia's Grinding War in Ukraine.

Россия втрое увеличила производство "Искандеров" — что известно

По данным аналитического центра CSIS, экспорт из Китая помог России увеличить в три раза объемы производства баллистических ракет к оперативно-тактическому ракетному комплексу (ОТРК) "Искандер-М".

Как известно, эти ракеты войска РФ используют во время ударов по территории Украины.

В то же время аналитики отмечают, что на Китай в 2024 году пришлось 70% всего российского импорта перхлората аммония — важного компонента для производства твердого ракетного топлива.

В материале отмечается, что в 2024 году российско-китайский торговый оборот достиг 250 миллиардов долларов, в то время, как в 2022 году этот показатель составлял 190 миллиардов долларов. На этом фоне Китай стал главным торговым партнером РФ с долей 33,8% в 2024 году, в то время как в 2014 году — всего 11,3%.

Кроме общих данных о структуре торговых отношений, эксперты CSIS также указывают, что Китай значительно увеличил поставки в Россию "приоритетных товаров" из набора в 50 товаров двойного назначения, в который входят в частности станки и микропроцессоры.

Отмечается, что Россия получала от Китая не только упомянутые выше поставки перхлората аммония. Но и также корпуса для дронов, литиевые батареи и оптико-волоконные кабели, необходимые для дронов на управлении по оптоволокну.

В Defense Express подытожили данные по росту производства ракет в России. Было всего 36 ракет за первые 11 месяцев полномасштабной войны — далее 30 ракет ежемесячного производства в ноябре 2023 года. И уже 50 ракет ежемесячного производства по состоянию на декабрь 2025 года.

