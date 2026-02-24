Відео
Більша частина України не має систем проти ракет, — Зеленський

Ua
Дата публікації: 24 лютого 2026 12:20
Війна в Україні — більша частина країни не має систем проти ракет
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський розповів, що 80% України під час ворожих обстрілів не має систем проти балістичних ракет. Глава держави просить партнерів про допомогу для української протиповітряної оборони.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Володимир Зеленський.

Читайте також:

Україна не може збивати всі ракети

Глава держави повідомив, що особисто переговорив із партнерами, щоб виділити додаткові кошти на системи Patriot, які коштують від 1,5 до 2 млрд доларів за дивізіон, а ракета — 2-3 млн доларів.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський обстріли ППО ракети війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
