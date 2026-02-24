Обстрелы Украины — страна не может сбивать все ракеты

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Сейчас около 80% территории Украины не имеет систем противовоздушной обороны, чтобы сбивать российские ракеты во время обстрелов. Президент Владимир Зеленский обращается к партнерам за помощью.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Владимир Зеленский во время обращения к Европарламенту по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения.

Украина не может сбивать все ракеты

Зеленский заявил, что 80% Украины не имеет систем противовоздушной обороны, чтобы сбивать баллистические ракеты РФ во время атак. Он рассказал, что лично говорил с партнерами, чтобы выделить дополнительные средства на системы Patriot. Стоимость одного такого дивизиона колеблется от 1,5 до 2 млрд долларов. А одна ракета стоит 2-3 млн долларов.

"Сейчас главная цель для нас — это создать соответствующие условия, чтобы Соединенные Штаты Америки могли продавать такие системы Украине", — сказал президент.

ПВО для Украины

После обращения Киева в Вашингтон относительно систем ПВО, дискуссия в США очень обострилась. Там взвешивают пользу и риски передачи ключевых технологий. Отметим, системы Patriot остаются одними из самых эффективных средств противовоздушной обороны.

Украина сейчас очень нуждается в дополнительных системах, чтобы защищать население и инфраструктуру, но не может создать собственную ПВО. Зеленский отметил, что партнеры пока не предоставляют лицензий, которые позволили бы Украине самостоятельно производить отдельные образцы вооружения для систем противовоздушной обороны.