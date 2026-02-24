Видео
Главная Армия Украина не может сбивать все ракеты РФ — Зеленский назвал причину

Украина не может сбивать все ракеты РФ — Зеленский назвал причину

Дата публикации 24 февраля 2026 12:20
Обстрелы Украины — страна не может сбивать все ракеты
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Сейчас около 80% территории Украины не имеет систем противовоздушной обороны, чтобы сбивать российские ракеты во время обстрелов. Президент Владимир Зеленский обращается к партнерам за помощью. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Владимир Зеленский во время обращения к Европарламенту по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения.

Украина не может сбивать все ракеты

Зеленский заявил, что 80% Украины не имеет систем противовоздушной обороны, чтобы сбивать баллистические ракеты РФ во время атак. Он рассказал, что лично говорил с партнерами, чтобы выделить дополнительные средства на системы Patriot. Стоимость одного такого дивизиона колеблется от 1,5 до 2 млрд долларов. А одна ракета стоит 2-3 млн долларов.

"Сейчас главная цель для нас — это создать соответствующие условия, чтобы Соединенные Штаты Америки могли продавать такие системы Украине", — сказал президент.

ПВО для Украины

После обращения Киева в Вашингтон относительно систем ПВО, дискуссия в США очень обострилась. Там взвешивают пользу и риски передачи ключевых технологий. Отметим, системы Patriot остаются одними из самых эффективных средств противовоздушной обороны.

Украина сейчас очень нуждается в дополнительных системах, чтобы защищать население и инфраструктуру, но не может создать собственную ПВО. Зеленский отметил, что партнеры пока не предоставляют лицензий, которые позволили бы Украине самостоятельно производить отдельные образцы вооружения для систем противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский обстрелы ПВО ракеты война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
