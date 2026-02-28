Видео
Главная Армия Украина и Нидерланды масштабируют "Линию дронов", — Федоров

Украина и Нидерланды масштабируют "Линию дронов", — Федоров

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 19:32
Федоров встретился с министром обороны Нидерландов — что известно
Встреча Михаила Федорова с Дилан Ешильгоз-Зегериус. Фото: Минобороны

Украина расширяет проект "Линия дронов" в сотрудничестве с Нидерландами. Для этого стороны договорились о привлечении дополнительных ресурсов и усилении финансирования БпЛА-направления.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров после встречи с вице-премьер-министром - министром обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус, сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Федоров встретился с главой Минобороны Нидерландов

Во время встречи стороны согласовали дальнейшие шаги по масштабированию инициативы.

"Линия дронов сегодня объединяет более 1 000 экипажей. В январе-феврале они уничтожали каждого третьего российского военного на фронте. Наша цель — развивать БпЛА-составляющую в корпусах. Мы уже начали финансировать создание дроновых полков и масштабируем этот опыт на все корпуса", — отметил Федоров.

Отдельно во время встречи обсудили поддержку программы F-16, противодействие российскому "теневому флоту", развитие радарного поля и поставки дальнобойных артиллерийских боеприпасов. Министр поблагодарил Нидерланды за системную помощь, в частности за решение передать ракеты PAC-3 и финансирование программы PURL.

Также Украина готова предоставлять партнерам доступ к собственным оборонным инновациям и работает над созданием постоянного механизма обмена данными и технологиями.

Последние заявления Михаила Федорова

Министр обороны сообщил, что государство остро нуждается в ракетах PAC-3 для эффективной защиты от баллистических угроз. По его словам, одним из возможных решений является создание совместных консорциумов с международными партнерами и развитие собственных оборонных проектов.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Минобороны одновременно укреплять военную способность и поддерживать дипломатические усилия, чтобы принудить Россию к миру. Глава государства очертил три ключевые задачи, которые Украина должна реализовать для достижения своих целей в войне.

В то же время в Минобороны продолжается работа над масштабной реформой системы мобилизации. В ведомстве отмечают, что комплексные изменения должны устранить проблемы, которые накапливались годами, и сделать процесс более эффективным и прозрачным.

Михаил Федоров Минобороны Нидерланды Украина дроны
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
