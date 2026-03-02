Видео
Україна
Видео

Ударные БпЛА попали в четыре локации — как отработала ПВО

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 08:40
В ночь на 2 марта Украину атаковали Shahed, Гербера и Италмас
Бойцы мобильной огневой группы. Фото: Командование ПС ВСУ

В ночь на 2 марта российские войска атаковали Украину 94 ударными беспилотниками. По состоянию на 08:00 украинская ПВО, по предварительным данным, сбила или подавила существенное количество дронов, при этом сообщают о попаданиях и падении обломков в ряде локаций.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на отчет Командования ВС ВСУ.

Результаты работы ПВО в Украине 2 марта

Запуски фиксировали с направлений Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск на территории РФ, а также из района Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым.

Для противодействия воздушной атаке привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

null
Статистика сбития. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным подсчетам, по состоянию на 08:00 сбито или подавлено 84 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Отдельно отмечается, что десять ударных беспилотников попали в четырех локациях. Обломки сбитых дронов упали еще в двух местах.

Ранее отмечалось, что Украина и Нидерланды расширят проект по производству дронов.

Между тем британский премьер Кир Стармер заявил, что украинский опыт сбивания дронов нужен на Ближнем Востоке.

Отдельно в Украине рассматривают варианты, как противодействовать баллистическим российским атакам. Министр обороны Михаил Федоров сообщил о новых проектах.

обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
