Россия готовит новые обстрелы Украины — что под угрозой

Россия готовит новую волну обстрелов Украины — Зеленский назвал цель
Россия готовит новые обстрелы Украины и хочет бить по водоснабжению. Кроме того, под прицелом врага инфраструктура и логистика.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Россия готовит новые обстрелы Украины
Зеленский рассказал, что Россия готовится нанести новую волну ударов по инфраструктуре, логистике и водоснабжению. По его словам, враг хочет, чтобы у нас были проблемы с водой.
"Громады должны сосредоточиться над этим вызовом, а мы с другой стороны должны доставать больше ракет для ПВО", — подчеркнул президент.
В то же время глава государства добавил, что Украина стала сильнее, ведь прошла тяжелую зиму несмотря на энергетический террор.
Также он отметил важность подписания гарантий безопасности между Украиной и США — документ готов, и это должно усилить позиции Киева на следующем раунде переговоров.
Атаки России на Украину
Подводя итоги зимы, Зеленский заявил, что в этом году страна пережила самую тяжелую зиму за годы войны, отразив сотни ракет и дронов россиян. Украина сохранила свою энергосистему.
По данным президента, этой зимой оккупанты выпустили по Украине почти 19 тысяч ударных беспилотников и более 14 670 КАБов. Кроме того, армия РФ била ракетами различных типов.
