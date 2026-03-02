Россия готовит новые обстрелы Украины — что под угрозой

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Россия готовит новые обстрелы Украины и хочет бить по водоснабжению. Кроме того, под прицелом врага инфраструктура и логистика.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Россия готовит новые обстрелы Украины

Зеленский рассказал, что Россия готовится нанести новую волну ударов по инфраструктуре, логистике и водоснабжению. По его словам, враг хочет, чтобы у нас были проблемы с водой.

"Громады должны сосредоточиться над этим вызовом, а мы с другой стороны должны доставать больше ракет для ПВО", — подчеркнул президент.

В то же время глава государства добавил, что Украина стала сильнее, ведь прошла тяжелую зиму несмотря на энергетический террор.

Также он отметил важность подписания гарантий безопасности между Украиной и США — документ готов, и это должно усилить позиции Киева на следующем раунде переговоров.

Атаки России на Украину

Подводя итоги зимы, Зеленский заявил, что в этом году страна пережила самую тяжелую зиму за годы войны, отразив сотни ракет и дронов россиян. Украина сохранила свою энергосистему.

По данным президента, этой зимой оккупанты выпустили по Украине почти 19 тысяч ударных беспилотников и более 14 670 КАБов. Кроме того, армия РФ била ракетами различных типов.