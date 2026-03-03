Война в Украине — в РФ проблемы с мобилизацией

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Сейчас в России наблюдаются проблемы с личным составом на фронте. Однако, несмотря на значительные потери, враг продолжает наступления и наращивает дроны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 3 марта.

Проблемы РФ с личным составом

Зеленский рассказал, что сейчас со стороны РФ ощущается слабость в вопросе личного состава. По его мнению, у россиян есть проблема с подготовкой военных и нехваткой времени на тренировки. В то же время он отметил, что это не повод для расслабления, ведь враг продолжает наступательные действия.

"Сложнее сейчас ситуация с дронами. В последнее время Россия значительно нарастила их количество и создает так называемые "килзоны", которые усложняют украинскую логистику. Однако значительные потери россиян все же начинают влиять на ситуацию на фронте", — сказал президент.

Также глава государства добавил, что сила армии и единство общества непосредственно влияют на переговорный процесс. По его словам, слаженная работа армии, власти и общества усиливает позиции Украины за столом переговоров.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что украинские военные должны делать все, чтобы буферная зона России и Украины в направлении Харьковщины была со стороны российской стороны.

"Тогда артиллерия не сможет доставать до украинских городов. Против авиационных бомб эффективны современные системы ПВО, в частности Patriot. Если таких комплексов будет больше, российская авиация не сможет безнаказанно применять управляемые авиабомбы против Харькова, Запорожья, Николаева или Херсона", — заявил президент.

В то же время сказал, что универсального решения для защиты Украины от российских атак не существует и перенести инфраструктуру под землю полностью невозможно. Однако у нас максимально укрепляют стратегические объекты энергоснабжения и водоснабжения.

Ранее Зеленский рассказал, что ежемесячно Украина мобилизует 30-40 тыс. человек. Россия тоже имеет проблемы с набором в армию и набирает лишь на 10 тысяч больше.

Также президент сообщил, что с начала года Украина вернула 460 квадратных километров своей территории. Россия теряет на войне около 35 тысяч человек в месяц.