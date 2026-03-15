Главная Армия Сырский заявил об интенсивных наступлениях РФ на Запорожье

Сырский заявил об интенсивных наступлениях РФ на Запорожье

Дата публикации 15 марта 2026 11:34
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил военных на Запорожском направлении. Он работал в частях, которые ведут боевые действия в районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого, Варваровки. Это направление основное для россиян.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Александр Сырский заявил в соцсетях.

Какова ситуация на Запорожском направлении

Сырский рассказал, что на Запорожском направлении российские войска сосредотачивают значительное количество сил и средств, рассматривая его основным. По его словам, интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями.

"По итогам работы уточнены боевые задачи, исходя из характера действий противника. На месте решил вопрос дополнительного обеспечения наших подразделений боеприпасами, дронами, НРК и другими материально-техническими средствами", — говорится в сообщении.

Генерал рассказал, что сейчас главные задачи — удержать занимаемые рубежи и позиции, нанести максимальные потери врагу, перехватить инициативы и сохранить жизнь наших военных.

Александр Сырский поблагодарил солдат, сержантов и офицеров, которые неутомимо работают, чтобы сдерживать и уничтожать российского агрессора.

Ситуація на фронті на Запоріжжі
Скриншот сообщения Александра Сырского

Ранее Сергей Братчук заявил, что Силы обороны остановили продвижение оккупантов в Днепропетровской области. Кроме того, военные изменили ситуацию в свою пользу и проводят контрнаступательные действия.

В то же время Владимир Зеленский раскрыл успехи Сил обороны на фронте этой зимой. Наши военные удержали все ключевые направления защиты на фронте.

Запорожская область война в Украине Александр Сырский
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
