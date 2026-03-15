Главная Армия Генштаб заявил о значительных потерях в живой силе и технике РФ

Дата публикации 15 марта 2026 09:39
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Силы обороны не дают оккупантам улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины. Воины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Генштабе ВСУ.

За прошедшие сутки российские войска нанесли ракетный удар, применив 68 ракет, а также осуществили 105 авиационных ударов, во время которых сбросили 282 управляемые авиационные бомбы.

Кроме того, оккупанты использовали 9222 дрона-камикадзе и провели 3632 обстрела населенных пунктов и позиций украинских военных, в том числе 62 удара — из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронте 15 марта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения. Противник совершил 110 обстрелов, в том числе два — с применением РСЗО, а также нанес три авиаудара, сбросив девять КАБов.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора, Фиголевка и Волчанск.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Купянском направлении армия РФ три раза атаковала в направлении населенных пунктов Куриловка и Петропавловка.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманском направлениипротивник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дробышево, Ставков и Лимана.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки, Ямполя, Платоновки, Дроновки и в сторону Рай-Александровки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг совершил три атаки в районах Никифоровки и Новомаркового.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак вблизи Константиновки, Иванополье, Ильиновки, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра и Софиевки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровском направлении наши защитники остановили 20 штурмовых действий россиян в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Удачное, Новопавловка.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Александровском направлении противник атаковал шесть раз в районах Александрограда, Злагоды и Доброполья.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зализничного, Варваровки, Зеленого, Чаривного, Гуляйпольского и Мирного.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Ореховском направлении враг трижды пытался улучшить свои позиции вблизи Щербаков, Степногорска и Павловки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки наши защитники трижды останавливали врага.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери оккупантов 15 марта

По данным Генштаба, общие потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 740 человек.

Также украинские защитники уничтожили:

  • 4 танка;
  • 1 боевую бронированную машину;
  • 17 артиллерийских систем;
  • 1984 беспилотники;
  • 65 ракет;
  • 1 катер (подтвержден результат предыдущих поражений);
  • 110 единиц автомобильной техники;
  • 1 единицу специальной техники.

Отметим, в ночь на 14 марта ВСУ поразили военный аэродром "Майкоп", НПЗ "Афипский" и инфраструктуру порта "Кавказ" в России. Масштабы ущерба на других пораженных объектах пока уточняются.

А 12 марта украинские войска нанесли удары по объектам в Крыму и на востоке. Так, уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300, пусковая установка ЗРК С-300В и командно-наблюдательный пункт.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
