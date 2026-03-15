Генштаб заявил о значительных потерях в живой силе и технике РФ
Силы обороны не дают оккупантам улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины. Воины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Генштабе ВСУ.
Удары по Украине
За прошедшие сутки российские войска нанесли ракетный удар, применив 68 ракет, а также осуществили 105 авиационных ударов, во время которых сбросили 282 управляемые авиационные бомбы.
Кроме того, оккупанты использовали 9222 дрона-камикадзе и провели 3632 обстрела населенных пунктов и позиций украинских военных, в том числе 62 удара — из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на фронте 15 марта
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения. Противник совершил 110 обстрелов, в том числе два — с применением РСЗО, а также нанес три авиаудара, сбросив девять КАБов.
На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора, Фиголевка и Волчанск.
На Купянском направлении армия РФ три раза атаковала в направлении населенных пунктов Куриловка и Петропавловка.
На Лиманском направлениипротивник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дробышево, Ставков и Лимана.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки, Ямполя, Платоновки, Дроновки и в сторону Рай-Александровки.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг совершил три атаки в районах Никифоровки и Новомаркового.
На Константиновском направлении враг совершил 28 атак вблизи Константиновки, Иванополье, Ильиновки, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 20 штурмовых действий россиян в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Удачное, Новопавловка.
На Александровском направлении противник атаковал шесть раз в районах Александрограда, Злагоды и Доброполья.
На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зализничного, Варваровки, Зеленого, Чаривного, Гуляйпольского и Мирного.
На Ореховском направлении враг трижды пытался улучшить свои позиции вблизи Щербаков, Степногорска и Павловки.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки наши защитники трижды останавливали врага.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери оккупантов 15 марта
По данным Генштаба, общие потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 740 человек.
Также украинские защитники уничтожили:
- 4 танка;
- 1 боевую бронированную машину;
- 17 артиллерийских систем;
- 1984 беспилотники;
- 65 ракет;
- 1 катер (подтвержден результат предыдущих поражений);
- 110 единиц автомобильной техники;
- 1 единицу специальной техники.
Отметим, в ночь на 14 марта ВСУ поразили военный аэродром "Майкоп", НПЗ "Афипский" и инфраструктуру порта "Кавказ" в России. Масштабы ущерба на других пораженных объектах пока уточняются.
А 12 марта украинские войска нанесли удары по объектам в Крыму и на востоке. Так, уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300, пусковая установка ЗРК С-300В и командно-наблюдательный пункт.
