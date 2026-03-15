Генштаб заявив про значні втрати у живій силі та техніці РФ

Генштаб заявив про значні втрати у живій силі та техніці РФ

Дата публікації: 15 березня 2026 09:39
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Сили оборони не дають окупантам покращити своє становище та просуватися вглиб території України. Воїни завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Генштабі ЗСУ. 

Минулої доби російські війська завдали ракетного удару, застосувавши 68 ракет, а також здійснили 105 авіаційних ударів, під час яких скинули 282 керовані авіаційні бомби.

Крім того, окупанти використали 9222 дрони-камікадзе та провели 3632 обстріли населених пунктів і позицій українських військових, зокрема 62 удари — із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті 15 березня

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося три боєзіткнення. Противник здійснив 110 обстрілів, зокрема два — із застосуванням РСЗВ, а також завдав трьох авіаударів, скинувши дев'ять КАБів.

Ситуація на фронті 15 березня
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі намагалися прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Фиголівка та Вовчанськ. 

Яка ситуація на фронті 15 березня
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Куп'янському напрямку армія РФ три рази атакувала у напрямку населених пунктів Курилівка та Петропавлівка.

На яких напрямках найважчі бої
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманському напрямку противник атакував п'ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дробишевого, Ставків та Лиману.

Генштаб розкрив ситуацію на фронті
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Слов'янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили десять спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Ямполя, Платонівки, Дронівки та у бік Рай-Олександрівки.

Втрати окупантів 15 березня
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорському напрямку минулої доби ворог здійснив три атаки в районах Никифорівки та Новомаркового.

Ситуація на фронті сьогодні
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки.

Яка ситуація на фронті сьогодні
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 20 штурмових дій росіян у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Удачне, Новопавлівка.

Фронт 15 березня
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів у районах Олександрограда, Злагоди та Добропілля.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Варварівки, Зеленого, Чарівного, Гуляйпільського та Мирного.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції поблизу Щербаків, Степногірська та Павлівки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Придніпровському напрямку минулої доби наші оборонці тричі зупиняли ворога.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати окупантів 15 березня

За даними Генштабу, загальні втрати російських окупантів за минулу добу склали 740 осіб.

Також українські захисники знищили:

  • 4 танки;
  • 1 бойову броньовану машину;
  • 17 артилерійських систем;
  • 1984 безпілотники;
  • 65 ракет;
  • 1 катер (підтверджено результат попередніх уражень);
  • 110 одиниць автомобільної техніки;
  • 1 одиницю спеціальної техніки.

Зазначимо, у ніч проти 14 березня ЗСУ уразили військовий аеродром "Майкоп", НПЗ "Афіпський" та інфраструктуру порту "Кавказ" в Росії. Масштаби збитків на інших уражених об’єктах наразі уточнюються.

А 12 березня українські війська завдали ударів по об'єктах у Криму та на сході. Так, знищено радіолокаційну станцію ЗРК С-300, пускову установку ЗРК С-300В та командно-спостережний пункт. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
