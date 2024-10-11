Удары по военным складам в России – в ISW объяснили как это влияет на фронт

Пожар в России на одном из объектов. Фото: скриншот

Силы обороны Украины совместно с другим подразделениями нанесли серию мощных ударов по российским военным складам. Аналитики оценили, как это повлияет на развитие событий на фронте и остановит ли это российское наступление.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Украинские войска нанесли мощные удары по складу с БпЛА "Шахед" в Краснодарском крае, а также по складу боеприпасов в Адыгее. Кроме того, взрывы раздавались на других складах и аэродромах, где Россия хранила тренировочные и боевые самолеты, боеприпасы из КНДР, управляемые авиационные ракеты, мины и другие виды оружия.

В ISW предположили, что один удар не повлияет на российское наступление, однако повторные удары могут изменить ситуацию.

"Повторные удары по складам боеприпасов в России могут вынудить российское военное командование принять решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и материально-технического обеспечения в тыловых районах России для смягчения последствий", — сообщили аналитики.

Также исследователи считают, что западные союзники должны как можно скорее снять ограничения на использование дальнобойных систем, пока Россия не успела устроить контрмеры.

"Украинские удары по объектам в России могут повлиять на наступательные операции на всем театре боевых действий в Украине, если украинские силы будут иметь материальные средства, возможности и разрешение на проведение такой кампании ударов по материально-техническим и вспомогательным объектам в России в масштабе", — объяснили в ISW.

Напомним, недавно в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины официально подтвердили атаку и уничтожение 67-го арсенала в России и рассказали, что там хранилось.

Также несколько дней назад дроны атаковали российский аэродром "БорисоГлебск" в Воронежской области России.

Источники Новини.LIVE сообщили, что в России, в Краснодарском крае, под атакой дронов 10 октября оказался военный аэродром "Ханская".

В сентябре ВСУ успешно атаковали склад боеприпасов в Торопце, где хранились сотни тонн снарядов.