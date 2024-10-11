Удари по військових складах в Росії — в ISW пояснили, як це впливає на фронт

Пожежа в Росії на одному з об'єктів. Фото: скриншот

Сили оборони України спільно з іншим підрозділами завдали серії потужних ударів по російських військових складах. Аналітики оцінили, як це вплине на розвиток подій на фронті та чи зупинить це російський наступ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Українські війська завдали потужних ударів по складу з БпЛА "Шахед" у Краснодарському краї, а також по складу боєприпасів у Адигеї. Крім того, вибухи лунали на інших складах та аеродромах, де Росія зберігала тренувальні та бойові літаки, боєприпаси з КНДР, керовані авіаційні ракети, міни та інші типи зброї.

В ISW припустили, що один удар не вплине на російський наступ, проте повторні удари можуть змінити ситуацію.

"Повторні удари по складах боєприпасів у Росії можуть змусити російське військове командування прийняти рішення про реорганізацію та розосередження систем підтримки та матеріально-технічного забезпечення в тилових районах Росії для пом’якшення наслідків", — повідомили аналітики.

Також дослідники вважають, що західні союзники мають якомога швидше зняти обмеження на використання далекобійних систем, поки Росія не встигла влаштувати контрзаходи.

"Українські удари по об’єктах у Росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій в Україні, якщо українські сили матимуть матеріальні засоби, можливості та дозвіл на проведення такої кампанії ударів по матеріально-технічних і допоміжних об’єктах у Росії в масштабі", — пояснили в ISW.

Нагадаємо, нещодавно у Генеральному штабі Збройних сил України офіційно підтвердили атаку та знищення 67-го арсеналу в Росії та розповіли, що там зберігалося.

Також кілька днів тому дрони атакували російський аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії.

Джерела Новини.LIVE повідомили, що в Росії, у Краснодарському краї, під атакою дронів 10 жовтня опинився військовий аеродром "Ханська".

У вересні ЗСУ успішно атакували склад боєприпасів у Торопці, де зберігалися сотні тонн снарядів.