У Росії знищено склад боєприпасів на відстані понад 100 км від кордону

Пожежа на складі боєприпасів у РФ. Фото ілюстративне: скриншот

На території Росії, в 114 км від кордону з Україною, вночі горів склад боєприпасів. Пожежа сталася поблизу міста Карачев Брянської області — місцеві жителі скаржилися на жахливі вибухи.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко у Telegram у середу, 9 жовтня.



Читайте також:

Ураження воєнного складу в Брянській області

За словами Андрія Коваленка, вночі 9 жовтня в районі міста Карачев Брянської області Росії сталося ураження найближчого до лінії фронту 67-го арсеналу ГРАУ. Він розташований лише в 114 км від кордону з Україною.

"На складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи. Зазначу, що вони частково зберігалися просто неба", — повідомив керівник ЦПД РНБО.

Нагадаємо, триває пожежа на нафтобазі у Феодосії в тимчасово окупованому Криму, яка розпочалася у ніч на 7 жовтня. Сергій Братчук заявив, що напередодні ввечері там лунали нові вибухи.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Пермському краї Російської Федерації у ніч на 4 жовтня спалахнула пожежа на приватній базі зі зберігання нафтопродуктів. Полум'я охопило резервуари з паливом.