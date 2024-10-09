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РФ потеряла еще один склад боеприпасов — россияне жаловались на ужасные взрывы

9 октября 2024 09:42
Галина Шподарева - редактор
В России уничтожен склад боеприпасов на расстоянии более 100 км от границы
Пожар на складе боеприпасов в России. Фото иллюстративное: скриншот
Галина Шподарева - редактор

На территории России, в 114 км от границы с Украиной, ночью горел склад боеприпасов. Пожар произошел вблизи города Карачев Брянской области — местные жители жаловались на ужасные взрывы.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко в Telegram в среду, 9 октября.

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По словам Андрея Коваленко, ночью 9 октября в районе города Карачев Брянской области России произошло поражение ближайшего к линии фронта 67-го арсенала ГРАУ. Он находится всего в 114 км от границы с Украиной.

"На складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также КАБ. Отмечу, что они частично хранились под открытым небом", — сообщил руководитель ЦПИ СНБО.

Напомним, продолжается пожар на нефтебазе в Феодосии во временно оккупированном Крыму, который начался в ночь на 7 октября. Сергей Братчук заявил, что накануне вечером там раздавались новые взрывы.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Пермском крае Российской Федерации в ночь на 4 октября вспыхнул пожар на частной базе по хранению нефтепродуктов. Пламя охватило резервуары с топливом.

военные склады боеприпасы война в Украине РНБО Россия потери оккупантов

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