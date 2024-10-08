Удар по нефтяному порту в Крыму — пожар пылает уже больше суток

Пожар на нефтебазе. Фото: скриншот

Нефтяной порт в Феодосии продолжает гореть более суток. Площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко в Telegram во вторник, 8 октября.

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Известно, что 7 октября Силы обороны Украины совместно с ракетными подразделениями нанесли удар по российскому нефтяному терминалу. После этого на объекте вспыхнул масштабный пожар, который не утихает уже более 24 часов.

Напомним, дроны СБУ успешно атаковали российскую нефтебазу в Воронежской области. На территории НПЗ было 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.

Также мы писали, что Силы обороны поразили русскую радиолокационную станцию "Небо-М" баллистическими ракетами ATACAMS.