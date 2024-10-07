У Феодосії розгорілася пожежа після нічної атаки Сил оборони — деталі

Сили оборони атакували нафтобазу в Криму, зафіксовано пожежу — відео
Сили оборони України у ніч проти понеділка, 7 жовтня, уразили важливий об’єкт російських загарбників. Так, захисники вдарили по морському нафтовому терміналу в Криму.
Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.
Удар по нафтовому терміналу в Криму
"Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим", — йдеться у повідомленні.
У районі об’єкта було зафіксовано пожежу, наслідки ураження уточнюються.
Відомо, що термінал у Феодосії є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема, і для забезпечення потреб російської армії.
Завдання виконали підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.
"Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають", — додали у Генштабі.
Нагадаємо, дрони СБУ успішно атакували російську нафтобазу у Воронезькій області. На території НПЗ було 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами.
Також ми писали, що Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М" балістичними ракетами ATACAMS.
Читайте Новини.LIVE!