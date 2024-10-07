У Феодосії розгорілася пожежа після нічної атаки Сил оборони — деталі

Пожежа на нафтобазі. Фото: росЗМІ

Сили оборони України у ніч проти понеділка, 7 жовтня, уразили важливий об’єкт російських загарбників. Так, захисники вдарили по морському нафтовому терміналу в Криму.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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"Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим", — йдеться у повідомленні.

У районі об’єкта було зафіксовано пожежу, наслідки ураження уточнюються.

Відомо, що термінал у Феодосії є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема, і для забезпечення потреб російської армії.

Завдання виконали підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

"Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають", — додали у Генштабі.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, дрони СБУ успішно атакували російську нафтобазу у Воронезькій області. На території НПЗ було 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами.

Також ми писали, що Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М" балістичними ракетами ATACAMS.