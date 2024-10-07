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Силы обороны атаковали нефтебазу в Крыму, зафиксирован пожар — видео

7 октября 2024 09:03
Евгения Брюховецкая - редактор
В Феодосии разгорелся пожар после ночной атаки Сил обороны — детали
Пожар на нефтебазе. Фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 7 октября, поразили важный объект российских захватчиков. Так, защитники ударили по морскому нефтяному терминалу в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Удар по нефтяному терминалу в Крыму

"Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника во временно оккупированной Феодосии АР Крым", — говорится в сообщении.

В районе объекта был зафиксирован пожар, последствия поражения уточняются.

Известно, что терминал в Феодосии является крупнейшим в Крыму по перевалке используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей российской армии.

Задание выполнили подразделения ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими частями Сил обороны.

"Меры по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются", — добавили в Генштабе.

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Скриншот поста Генштаба

Напомним, дроны СБУ успешно атаковали российскую нефтебазу в Воронежской области. На территории НПЗ было 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.

Также мы писали, что Силы обороны поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М" баллистическими ракетами ATACAMS.

Крым ВСУ нефть Генштаб ВСУ война в Украине Силы обороны Украины

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