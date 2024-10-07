В Феодосии разгорелся пожар после ночной атаки Сил обороны — детали

Силы обороны атаковали нефтебазу в Крыму, зафиксирован пожар — видео
Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 7 октября, поразили важный объект российских захватчиков. Так, защитники ударили по морскому нефтяному терминалу в Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.
Удар по нефтяному терминалу в Крыму
"Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника во временно оккупированной Феодосии АР Крым", — говорится в сообщении.
В районе объекта был зафиксирован пожар, последствия поражения уточняются.
Известно, что терминал в Феодосии является крупнейшим в Крыму по перевалке используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей российской армии.
Задание выполнили подразделения ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими частями Сил обороны.
"Меры по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются", — добавили в Генштабе.
Напомним, дроны СБУ успешно атаковали российскую нефтебазу в Воронежской области. На территории НПЗ было 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.
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