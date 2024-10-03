Втрати окупантів — ЗСУ уразили російську радіолокаційну станцію

Радіолокаційна станція "Небо-М". Фото: росЗМІ

Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М" балістичними ракетами ATACAMS. Її знищення суттєво знижує здатність окупантів виявляти і перехоплювати повітряні цілі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 3 жовтня.

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У Генштабі розповіли, що підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М". За даними військового керівництва України, її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.

"РЛС "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів. За наявною інформацією, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Генштабі додали, що знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG.

Нагадаємо, прикордонники Краматорського загону продовжують завдавати ударів по противнику та його техніці. На Харківщині вдалося за допомогою дрону "Баба Яга" знищити групу окупантів.

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