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Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М"

3 жовтня 2024 10:04
Карина Приходько - Редактор
Втрати окупантів — ЗСУ уразили російську радіолокаційну станцію
Радіолокаційна станція "Небо-М". Фото: росЗМІ
Карина Приходько - Редактор

Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М" балістичними ракетами ATACAMS.  Її знищення суттєво знижує здатність окупантів виявляти і перехоплювати повітряні цілі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 3 жовтня.

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Знищення російської РЛС "Небо-М"

У Генштабі розповіли, що підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М". За даними військового керівництва України, її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. 

"РЛС "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів. За наявною інформацією, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, у Генштабі додали, що знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG.

Нагадаємо, прикордонники Краматорського загону продовжують завдавати ударів по противнику та його техніці.  На Харківщині вдалося за допомогою дрону "Баба Яга" знищити групу окупантів.

Також Новини.LIVE писали, що нещодавно у Третій штурмовій бригаді показали, як вправно ліквідували шість вантажівок, танк та особовий склад окупантів.

ЗСУ росіяни обстріли війна в Україні фронт втрати окупантів

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