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Силы обороны поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М"

3 октября 2024 10:04
Карина Приходько - Редактор
Потери оккупантов — ВСУ поразили российскую радиолокационную станцию
Радиолокационная станция "Небо-М". Фото: росСМИ
Карина Приходько - Редактор

Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М" баллистическими ракетами ATACAMS. Ее уничтожение существенно снижает способность оккупантов выявлять и перехватывать воздушные цели.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 3 октября.

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В Генштабе рассказали, что подразделения ракетных войск ВСУ нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции "Небо-М". По данным военного руководства Украины, ее уничтожение существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.

"РЛС "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов. По имеющейся информации, у противника осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается более чем в 100 миллионов долларов США", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе добавили, что уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG.

Напомним, пограничники Краматорского отряда продолжают наносить удары по противнику и его технике. В Харьковской области удалось с помощью дрона "Баба Яга" уничтожить группу оккупантов.

Также Новини.LIVE писали, что недавно в Третьей штурмовой бригаде показали, как ловко ликвидировали шесть грузовиков, танк и личный состав оккупантов.

ВСУ россияне обстрелы война в Украине фронт потери оккупантов

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