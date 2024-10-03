Потери оккупантов — ВСУ поразили российскую радиолокационную станцию

Силы обороны поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М"
Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М" баллистическими ракетами ATACAMS. Ее уничтожение существенно снижает способность оккупантов выявлять и перехватывать воздушные цели.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 3 октября.
Уничтожение российской РЛС "Небо-М"
В Генштабе рассказали, что подразделения ракетных войск ВСУ нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции "Небо-М". По данным военного руководства Украины, ее уничтожение существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.
"РЛС "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов. По имеющейся информации, у противника осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается более чем в 100 миллионов долларов США", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Генштабе добавили, что уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG.
Напомним, пограничники Краматорского отряда продолжают наносить удары по противнику и его технике. В Харьковской области удалось с помощью дрона "Баба Яга" уничтожить группу оккупантов.
Также Новини.LIVE писали, что недавно в Третьей штурмовой бригаде показали, как ловко ликвидировали шесть грузовиков, танк и личный состав оккупантов.
Читайте Новини.LIVE!