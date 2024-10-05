Втрати Росії — прикордонники вдарили по скупченню піхоти окупантів

Прикордонники вдарили по місцях зосередження російської піхоти — відео
Українські прикордонники за допомогою мінометів та FPV-дронів вдарили по місцях зосередження російської піхоти на Вовчанському напрямку. В результаті успішних атак знешкоджено 17 окупантів.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі у суботу, 5 жовтня, та показали відповідне відео.
Удар по російській піхоті на Харківщині
У відомстві розповіли, що успішну роботу виконали прикордонники бригади "Гарт". Це відбулося на Вовчанському напрямку.
"Так, охоронці кордонів з мінометів та FPV-дронами уразили місця зосередження піхоти загарбників. У підсумку знешкоджено 17 окупантів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно видання BBC назвало втрати Росії у Вугледарі. За даними журналістів, окупаційна армія втратила вчетверо більше людей, аніж за 10 років у Чечні
Також ми писали, що українські оператори БпЛА знищили російську піхоту на Сіверському напрямку. Ворог зі всіх сил назмагався сховатися від безпілотників за деревами та технікою, але не вдалося.
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