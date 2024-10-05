Потери России — пограничники ударили по скоплению пехоты оккупантов

Удар по скоплению российской пехоты. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники с помощью минометов и FPV-дронов ударили по местам сосредоточения российской пехоты на Волчанском направлении. В результате успешных атак обезврежено 17 оккупантов.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в субботу, 5 октября, и показали соответствующее видео.

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В ведомстве рассказали, что успешную работу проделали пограничники бригады "Гарт". Это произошло на Волчанском направлении.

"Так, охранники границ с минометами и FPV-дронами поразили места сосредоточения пехоты захватчиков. В итоге обезврежены 17 оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно издание BBC назвало потери России в Угледаре. По данным журналистов, оккупационная армия потеряла в четыре раза больше людей, чем за 10 лет в Чечне.

Также мы писали, что украинские операторы БпЛА уничтожили российскую пехоту на Северском направлении. Враг изо всех сил попытался спрятаться от беспилотников за деревьями и техникой, но не удалось.