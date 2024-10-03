Війна в Україні — оператори БпЛА знищили російську піхоту на Донеччині

ЗСУ знищують російських військових. Фото: скриншот

Українські оператори БпЛА знищили російську піхоту на Сіверському напрямку. Ворог зі всіх сил назмагався сховатися від безпілотників за деревами та технікою.

Відео опублікувала пресслужба бригади оперативного призначення "РУБІЖ" у четвер, 3 жовтня.

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Бригада "РУБІЖ" поділилася відео, на якому зафіксовано роботу операторів БпЛА 3-го батальйону "Свобода" на Сіверському напрямку.

"Полювання дронів на ворожу піхоту", — зазначили військові.

На записі видно, як українські дрони з тепловізійними камерами ефективно виявляють та знищують ворожу піхоту, незважаючи на спроби окупантів сховатися за технікою, деревами та кущами.

Нагадаємо, прикордонники Краматорського загону на Харківщині за допомогою дрона "Баба Яга" знищили групу окупантів.

Також у районі Вовчанська прикордонники бригади "Гарт" накрили вогнем опорні пункти російських військових.