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В ВСУ показали охоту украинских БпЛА на пехоту россиян на Донетчине — видео

3 октября 2024 20:31
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — операторы БпЛА уничтожили российскую пехоту в Донецкой области
ВСУ уничтожают российских военных. Фото: скриншот
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Украинские операторы БпЛА уничтожили российскую пехоту на Северском направлении. Враг изо всех сил пытался скрыться от беспилотников за деревьями и техникой.

Видео опубликовала пресс-служба бригады оперативного назначения "РУБІЖ" в четверг, 3 октября.

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Бригада "РУБІЖ" поделилась видео, на котором зафиксирована работа операторов БпЛА 3-го батальона "Свобода" на Северском направлении.

"Охота дронов на вражескую пехоту", — отметили военные.

На записи видно, как украинские дроны с тепловизионными камерами эффективно обнаруживают и уничтожают вражескую пехоту, несмотря на попытки оккупантов спрятаться за техникой, деревьями и кустами.

Напомним, пограничники Краматорского отряда в Харьковской области с помощью дрона "Баба Яга" уничтожить группу оккупантов.

Также в районе Волчанска пограничники бригады "Гарт" накрыли огнем опорные пункты российских военных.

беспилотники Донецкая область оккупанты дроны война в Украине потери оккупантов

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