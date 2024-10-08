Пожежа на нафтобазі. Фото: скриншот

Нафтоналивний порт у Феодосії продовжує горіти понад добу. Площа пожежі збільшилася до 2,5 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко в Telegram у вівторок, 8 жовтня.

Читайте також:

Удар по нафтовому порту в Криму

Відомо, що 7 жовтня Сили оборони України спільно з ракетними підрозділами завдали удару по російському нафтовому терміналу. Після цього на об'єкті спалахнула масштабна пожежа, яка не вщухає вже понад 24 години.

Нагадаємо, дрони СБУ успішно атакували російську нафтобазу у Воронезькій області. На території НПЗ було 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами.

Також ми писали, що Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М" балістичними ракетами ATACAMS.