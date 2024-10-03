У Бєлгородській області пролунали вибухи - що відомо

У Бєлгородській області лунали потужні вибухи — в регіоні скаржились на дрони
У Бєлгородській області лунали потужні вибухи. Влада регіону заявила про наліт безпліотників на регіон та наслідки.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Вибухи у Бєлгородській області 3 жовтня
Як заявив губернатор області, вибухи лунали над містом Старий Оскіл, де нібито збили безпілотник. У регіоні постраждала жінка, яка отримала поранення.
Також у трьох приватних домоволодіннях вибиті вікна, посічена крівля, зруйновані фасади та паркани, є пошкодження автомобіля.
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Нагадаємо, у вересні в Бєлгородській області внаслідок вибуху з рейок зійшов вантажний поїзд.
А внаслідок успішної дронової атаки ЗСУ Росія втратила два потужні арсенали зі зброєю та боєприпасами.
Також у Ростовській області нещодавно впав безпілотник, який спричинив пожежу на складі лісоматеріалів.
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