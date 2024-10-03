У Бєлгородській області пролунали вибухи - що відомо

Вибухи у Бєлгородській області 3 жовтня. Фото: соцмережі

У Бєлгородській області лунали потужні вибухи. Влада регіону заявила про наліт безпліотників на регіон та наслідки.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

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Вибухи у Бєлгородській області 3 жовтня

Як заявив губернатор області, вибухи лунали над містом Старий Оскіл, де нібито збили безпілотник. У регіоні постраждала жінка, яка отримала поранення.

Повідомлення Гладкова. Фото: скриншот

Також у трьох приватних домоволодіннях вибиті вікна, посічена крівля, зруйновані фасади та паркани, є пошкодження автомобіля.

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Нагадаємо, у вересні в Бєлгородській області внаслідок вибуху з рейок зійшов вантажний поїзд.

А внаслідок успішної дронової атаки ЗСУ Росія втратила два потужні арсенали зі зброєю та боєприпасами.

Також у Ростовській області нещодавно впав безпілотник, який спричинив пожежу на складі лісоматеріалів.