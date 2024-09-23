Удар по арсеналу в Торопці — скільки снарядів втратила Росія

Наслідки влучання по складі боєприпасів у Торопці. Фото: скриншот з відео

Внаслідок атаки безпілотників по складах боєприпасів у Торопці Тверської області 18 вересня Росія втратила снарядів на 2-3 місяці війни в Україні. Такий розвиток подій позбавляє російську воєнну логістику можливостей продовжити війну довше.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram в понеділок, 23 вересня.

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"Знищений склад росіян в Торопці — це від 2 до 4 місяців війни по боєприпасах. Стратегічні склади існують для накопичення ресурсів на тривалу війну", — наголосив Коваленко.

Водночас він наголосив, що знищення цього складу не означає, що війна припиниться зараз, але це позбавляє російську воєнну логістику можливостей продовжити її довше.

Крім того, це також місцями знизить інтенсивність використання озброєнь. За словами керівника ЦПД, це дуже важливий успіх для України.

Скриншот допису Андрія Коваленка

Удар по Торопцю 18 вересня

Нагадаємо, в ніч проти 18 вересня у Тверській області Росії у місті Торопець сталися потужні вибухи на 107-му арсеналі ракетно-артилерійських боєприпасів через влучання безпілотника. Внаслідок інциденту виникла сильна пожежа.

Повідомлялося, що в кожному сховищі арсеналу могло бути до 240 тонн боєприпасів. Служба безпеки України спільно з Силами оборони підтвердили факт знищення дроном складу з боєприпасами в Росії.

Водночас аналітики ISW вважають, що знищення Силами оборони складу ракет і боєприпасів у місті Торопець змусить російське командування змінити систему матеріально-технічного забезпечення армії РФ. Цей удар значно вплине на операції Росії в найближчі кілька місяців.