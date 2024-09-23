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В ISW оцінили наслідки українського удару по російському складу боєприпасів у місті Торопець

23 вересня 2024 08:34
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Удар по складу у місті Торопець — як це вплине на Росію
Наслідки влучання по складу боєприпасів у місті Торопець у Росії. Фото: скриншот із відео, росЗМІ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Знищення Силами оборони складу ракет і боєприпасів у місті Торопець у Росії змусить російське командування змінити систему матеріально-технічного забезпечення армії РФ. Цей удар значно вплине на операції Росії в найближчі кілька місяців.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Нагадаємо, 18 вересня Служба безпеки та Сили оборони України вдарили дроном по складах з боєприпасами в місті Торопець Тверської області.

Аналітики ISW підтвердили інформацію розвідки Естонії щодо наслідків цієї атаки. А саме те, що знищення складу в Торопці вплине на операції Росії у найближчі кілька місяців.

За підрахунками  начальник розвідувального центру сил оборони Естонії, український удар знищив російські боєприпаси на два-три місяці. 

Повідомляється, що подальші українські удари по тилових російських об’єктах матеріально-технічного забезпечення в Росії спричинять ширший оперативний тиск на російську армію.

"Зокрема, змусить російське військове командування реорганізувати та розосередити системи підтримки та матеріально-технічного забезпечення всередині Росії, щоб пом’якшити наслідки таких ударів", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, у мережі з'явилися знімки одного із зруйнованих ворожих сховищ боєприпасів у місті Торопець у Росії. 

Раніше ми писали, що Сили оборони України уразили два військові арсенали збройних сил Російської Федерації. Ці об'єкти входять до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів.

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