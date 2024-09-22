Знищення складів в Росії — з'явилися знімки.

Наслідки ударів по Росії 18 вересня. Фото: росЗМІ

У Росії у середу, 18 вересня, Служба безпеки та Сили оборони України вдарили дроном по складах з боєприпасами в місті Торопець Тверської області. У мережі з'явилися зображення одного із зруйнованих ворожих сховищ боєприпасів.

Відео зі знищеним ворожим складом оприлюднило Радіо Свобода у неділю, 22 вересня.

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Знищено ворожий склад

Російська служба Радіо Свобода опублікувала знімки за 22 вересня. На них можна побачити наслідки атаки на 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Російської Федерації.

В північній частині арсеналу вигоріла понад половина місць зберігання боєприпасів, південна майже неушкоджена.

Раніше неподалік від цього місця лунали вибухи на 107-му арсеналі ГРАУ в Торопці.

Нагадаємо, Сили оборони України уразили два військові арсенали збройних сил Російської Федерації. Ці об'єкти входять до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів.

Також на Харківщині успішно відпрацював батальйон "Ахілес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Бійцям вдалося завдати втрат ворогу як у техніці, та і в живій силі.