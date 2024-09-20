Батальйон Ахілес завдав втрат росіянам на Харківщині

Автомобіль УАЗ "Буханка" під прицілом українських військових. Фото: скришот

На Харківщині успішно відпрацював батальйон "Ахілес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Бійцям вдалося завдати втрат ворогу як у техніці, та і у живій силі.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України у п'ятницю, 20 вересня.

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У Генштабі повідомляють, що "Ахілес" завдав точних ударів з дронів по позиціях російських окупантів, що дозволило перетворити на брухт важливі об’єкти противника.

Зокрема, було знищено автомобіль УАЗ "Буханка", який використовувався ворогом для мобільності на фронті, антени зв’язку, що забезпечували координацію ворожих сил, а також три укриття, де перебував особовий склад противника.