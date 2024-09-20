Батальон Ахилес разбил технику россиян в Харьковской области

Автомобиль УАЗ "Буханка" под прицелом украинских военных. Фото: скришот

В Харьковской области успешно отработал батальон "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Бойцам удалось уничтожить как технику, так и живую силу.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины в пятницу, 20 сентября.

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В Генштабе сообщают, что "Ахиллес" нанес точные удары с дронов по позициям российских оккупантов, что позволило превратить в металлолом важные объекты противника.

В частности, был уничтожен автомобиль УАЗ "Буханка", который использовался врагом для мобильности на фронте, антенны связи, обеспечивавшие координацию вражеских сил, а также три укрытия, где находился личный состав противника.