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Россия спешит захватить Покровск — украинский офицер рассказал планы врага

20 сентября 2024 11:16
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Российское командование перекидывает дополнительные резервы на Покровск
Украинские военные у Покровска. Фото: Радио Свобода/ Сергей Нужненко
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Украинский военный опроверг информацию, что Россия якобы опрокидывает личный состав с Покровского направления на Курскую область. Он заявил, что Кремль, напротив, активно усиливает штурмы на Покровск, поскольку у них осталось мало времени.

Об этом высказался офицер 1-го отдельного отряда ЦСП "ОМЕГА" Влас в эфире "КИЕВ24".

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Украинский военный объяснил, что для России сейчас главной задачей является захват Донецкой области. У них ограниченное время, ведь изменение погоды значительно усложнит продвижение.

"Очевидно, что целью россиян является захват Покровска и всей Донбасса в целом. Просматривается высокая активность врага, чтобы успеть воспользоваться погодными условиями, потому что когда начнутся дожди, проводить штурмовые действия россиянам будет очень сложно, а может быть и невозможно", — пояснил военный.

Россия не обнажает Покровское направление, а усиливает

Также офицер отверг информацию, что российское военное командование якобы опрокидывает на Курщину войска и обнажает этим участки фронта. Он заявил, что россияне напротив активно пытаются штурмовать Покровск.

"Насколько мне известно, враг не пытается опрокидывать войска на Курское направление, где-то еще. Напротив здесь много резервов, они уходят и уходят, и уходят малыми группами, пытаются где-то закрепиться, но наше подразделение делает все для того, чтобы врагу не удалось ни на каком участке закрепиться. Они только пытаются — мы сразу их выбиваем", — сказал он.

Карта Покровское направление
Карта боевых действий возле Покровска. Фото: скриншот Deepstate

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