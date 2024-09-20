Російське командування стягує додаткові резерви на Покровськ

Українські військові біля Покровська. Фото: Радіо Свобода/ Сергій Нужненко

Український військовий заперечив інформацію, що Росія нібито перекидає особовий склад з Покровського напрямку на Курську область. Він заявив, що Кремль навпаки активно посилює штурми на Покровськ, оскільки в них залишилось мало часу.

Про це висловився офіцер 1-го окремого загону ЦСП "ОМЕГА" Влас в ефірі "КИЇВ24".

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Український військовий пояснив, що для Росії наразі найголовнішим завданням є захоплення Донецької області. У них обмежений час, адже зміна погоди значно ускладнить просування.

"Очевидно, що ціль росіян є захоплення Покровська та всієї Донеччини в цілому. Проглядається висока активність ворога, щоб встигнути скористатися умовами погоди, тому що коли розпочнуться дощі, проводити штурмові дії росіянам буде дуже складно, а може бути і неможливо", — пояснив військовий.

Росія не оголює Покровський напрямок, а посилює

Також офіцер відкинув інформацію, що російське військове командування нібито перекидає на Курщину війська та оголює цим ділянки фронту. Він заявив, що росіяни навпаки активно намагаються штурмувати Покровськ.

"Наскільки мені відомо, ворог не намагається перекидати війська на Курський напрямок, десь ще. Навпаки тут багато резервів, вони йдуть і йдуть, і йдуть малими групами, намагаються десь закріпитися, але наш підрозділ робить все для того, щоб ворогу не вдалося ні на якій ділянці закріпитися. Вони тільки намагаються — ми одразу їх вибиваємо", — сказав він.