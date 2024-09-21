З'явилися знімки наслідків удару по російському складу боєприпасів

В мережі показали наслідки удару по російському складу з північнокорейськими снарядами
У Росії внаслідок влучання палав один з найбільших військових складів. На ньому зберігалися ракети та снаряди, які державі-агресору передала Північна Корея.
Супутникові знімки з наслідками удару по складу боєприпасів у Росії опублікували "Схеми" у суботу, 21 вересня.
Наслідки удару по російському складу
На фото видно пожежу на російському складі боєприпасів біля села Кам'яний у Краснодарському краї та військового аеродрому Тихорецька.
Цей склад належить до військової частини №57229-41, яка пов'язана з матеріально-технічним забезпеченням Південного військового округу РФ.
За даними вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), це 719-та база артилерійських боєприпасів. Вона є основним місцем зберігання північнокорейських ракет і снарядів.
Нагадаємо, Сили оборони України уразили два військові арсенали збройних сил Російської Федерації. Ці об'єкти входять до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів.
Також на Харківщині успішно відпрацював батальйон "Ахілес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Бійцям вдалося завдати втрат ворогу як у техніці, та і в живій силі.
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