Появились снимки последствий удара по российскому составу боеприпасов

Взрывы на российской базе боеприпасов в Торопце. Фото иллюстративный: Telegram ButusovPlus

В России в результате попадания пылал один из крупнейших военных складов. На нем хранились ракеты и снаряды, которые государству-агрессору передала Северная Корея.

Спутниковые снимки с последствиями удара по складу боеприпасов в России были опубликованы "Схемы" в субботу, 21 сентября.

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Последствия удара по российскому складу

На фото виден пожар на российском складе боеприпасов возле села Каменный в Краснодарском крае и военного аэродрома Тихорецка.

Снимок последствий удара по российскому складу. Фото: Схемы

Этот состав относится к воинской части №57229-41, которая связана с материально-техническим обеспечением Южного военного округа РФ.

По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), это 719 база артиллерийских боеприпасов. Она является главным местом хранения северокорейских ракет и снарядов.

Напомним, Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил Российской Федерации. Эти объекты входят в тройку самых больших баз хранения боеприпасов.

Также в Харьковской области успешно отработал батальон "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Бойцам удалось нанести урон врагу как в технике, так и в живой силе.