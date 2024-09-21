Сили оборони України 21 вересня поцілили два склади боєприпасів на території Росії

Сили оборони поцілили у два склади боєприпасів на території Росії
Сили оборони України уразили два військові арсенали збройних сил Російської Федерації. Ці об'єкти входять до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів.
Про це повідомили Генеральному штабі ЗСУ у суботу, 21 вересня.
Знищено два ворожі арсенали
"Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по арсеналу "Тихорецьк", що в Краснодарському краї. Цей об’єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ", — говориться у повідомленні.
Військові додали, що за наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тон боєприпасів. Зокрема, йдеться і про боєприпаси з КНДР.
"Атаковано також радіолокаційну станцію "Подльот", що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу", — говориться у повідомленні.
Окрім цього, СБУ завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.
Фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів.
"Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ, СБУ та інших. Бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів продовжується", — повідомили у Генштабі.
Коментар для Новини.LIVE
У коментарі Новини.LIVE військові зазначили, що СБУ та ЗСУ разом відпрацювали по російському арсеналу у Краснодарському краї.
Також СБУ окремо відпрацювала по ще одному арсеналу — у Тверській області, а також самостійно завдала удару по аеродрому Шайковка.
Раніше Військово-морські сили ЗСУ повідомили про знищення сховища з боєприпасами поблизу Маріуполя на Донеччині.
В мережі з'явилися супутникові знімки наслідків ударів ЗСУ по складах з боєприпасами в Маріуполі. Знімки свідчить про велику площу поширення вогню.
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