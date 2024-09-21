Сили оборони України 21 вересня поцілили два склади боєприпасів на території Росії

Вибух. Фото ілюстративне: ТСН

Сили оборони України уразили два військові арсенали збройних сил Російської Федерації. Ці об'єкти входять до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів.

Про це повідомили Генеральному штабі ЗСУ у суботу, 21 вересня.

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Звіт Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Знищено два ворожі арсенали

"Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по арсеналу "Тихорецьк", що в Краснодарському краї. Цей об’єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ", — говориться у повідомленні.

Військові додали, що за наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тон боєприпасів. Зокрема, йдеться і про боєприпаси з КНДР.

"Атаковано також радіолокаційну станцію "Подльот", що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу", — говориться у повідомленні.

Окрім цього, СБУ завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

Фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів.

"Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ, СБУ та інших. Бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів продовжується", — повідомили у Генштабі.

Коментар для Новини.LIVE

У коментарі Новини.LIVE військові зазначили, що СБУ та ЗСУ разом відпрацювали по російському арсеналу у Краснодарському краї.

Також СБУ окремо відпрацювала по ще одному арсеналу — у Тверській області, а також самостійно завдала удару по аеродрому Шайковка.

Раніше Військово-морські сили ЗСУ повідомили про знищення сховища з боєприпасами поблизу Маріуполя на Донеччині.

В мережі з'явилися супутникові знімки наслідків ударів ЗСУ по складах з боєприпасами в Маріуполі. Знімки свідчить про велику площу поширення вогню.