Силы обороны Украины 21 сентября попали два состава боеприпасов на территории России

Взрыв. Фото иллюстративное: ТСН

Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил Российской Федерации. Эти объекты входят в тройку наибольших баз хранения боеприпасов.

Об этом сообщили Генеральному штабу ВСУ в субботу, 21 сентября.

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Отчет Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Уничтожены два вражеских арсенала

"Сегодня ночью нанесено огневое поражение по арсеналу "Тихорецк", Краснодарский край. Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск", — говорится в сообщении.

Военные добавили, что по имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, доставивший не менее 2 тысяч тонн боеприпасов. В частности, речь идет и о боеприпасах из КНДР.

"Атакована также радиолокационная станция "Подлет", которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала", — говорится в сообщении.

Кроме этого, СБУ нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьский Тверской области. Фиксируются пожары и детонации в районах обоих военных арсеналов.

"Задачи были успешно выполнены во взаимодействии подразделений Сил обороны: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ, СБУ и других. Боевая работа по важным военным целям российских оккупантов продолжается", — сообщили в Генштабе.

Комментарий для Новини.LIVE

В комментарии Новини.LIVE военные отметили, что СБУ и ВСУ вместе отработали по российскому арсеналу в Краснодарском крае.

Также СБУ отдельно отработала по еще одному арсеналу — в Тверской области, а также самостоятельно нанесла удар по аэродрому Шайковка.

Ранее Военно-морские силы ВСУ сообщили об уничтожении хранилища с боеприпасами вблизи Мариуполя Донецкой области.

В сети появились спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по складам боеприпасов в Мариуполе. Снимки свидетельствуют о большой площади распространения огня.