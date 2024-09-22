Уничтожение складов в России – появились снимки.

Последствия ударов по России 18 сентября. Фото: росСМИ

В России в среду, 18 сентября, Служба безопасности и Силы обороны Украины ударили дроном по складам с боеприпасами в городе Торопец Тверской области. В сети появились изображения одного из разрушенных вражеских хранилищ боеприпасов.

Видео с уничтоженным вражеским складом обнародовало Радио Свобода в воскресенье, 22 сентября.

Читайте также:

Уничтожен вражеский склад

Российская служба Радио Свобода опубликовала фотографии за 22 сентября. На них можно увидеть последствия атаки на 23 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Российской Федерации.

В северной части арсенала выгорело более половины мест хранения боеприпасов, южная почти невредима.

Ранее неподалеку от этого места раздавались взрывы на 107-м арсенале ГРАУ в Торопце.

Напомним, Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил Российской Федерации. Эти объекты входят в тройку самых больших баз хранения боеприпасов.

Также в Харьковской области успешно отработал батальон "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Бойцам удалось нанести урон врагу как в технике, так и в живой силе.