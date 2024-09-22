Уничтожение складов в России – появились снимки.

В сети появились снимки второго уничтоженного российского склада боеприпасов возле Торопца
В России в среду, 18 сентября, Служба безопасности и Силы обороны Украины ударили дроном по складам с боеприпасами в городе Торопец Тверской области. В сети появились изображения одного из разрушенных вражеских хранилищ боеприпасов.
Видео с уничтоженным вражеским складом обнародовало Радио Свобода в воскресенье, 22 сентября.
Уничтожен вражеский склад
Российская служба Радио Свобода опубликовала фотографии за 22 сентября. На них можно увидеть последствия атаки на 23 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Российской Федерации.
В северной части арсенала выгорело более половины мест хранения боеприпасов, южная почти невредима.
Ранее неподалеку от этого места раздавались взрывы на 107-м арсенале ГРАУ в Торопце.
Напомним, Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил Российской Федерации. Эти объекты входят в тройку самых больших баз хранения боеприпасов.
Также в Харьковской области успешно отработал батальон "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Бойцам удалось нанести урон врагу как в технике, так и в живой силе.
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