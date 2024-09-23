Удар по складу в городе Торопец – как это повлияет на Россию

Последствия попадания по складу боеприпасов в городе Торопец в России. Фото: скриншот с видео, росСМИ

Уничтожение Силами обороны склада ракет и боеприпасов в городе Торопец в России заставит российское командование изменить систему материально-технического обеспечения армии РФ. Этот удар значительно повлияет на операции России в ближайшие несколько месяцев.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны ( ISW ).

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Напомним, 18 сентября Служба безопасности и Силы обороны Украины ударили дроном по складам с боеприпасами в городе Торопец Тверской области.

Аналитики ISW подтвердили информацию разведки Эстонии о последствиях этой атаки. А именно то, что уничтожение склада в Торопце повлияет на операции России в ближайшие несколько месяцев.

По подсчетам начальник разведывательного центра сил обороны Эстонии, украинский удар уничтожил российские боеприпасы на два-три месяца.

Сообщается, что дальнейшие украинские удары по тыловым российским объектам материально-технического обеспечения в России вызовут более широкое оперативное давление на российскую армию.

"В частности, заставит российское военное командование реорганизовать и рассредоточить системы поддержки и материально-технического обеспечения внутри России, чтобы смягчить последствия таких ударов", — говорится в отчете.

Напомним, в сети появились снимки одного из разрушенных вражеских хранилищ боеприпасов в городе Торопец в России.

Ранее мы писали, что Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил Российской Федерации. Эти объекты входят в тройку самых больших баз хранения боеприпасов.