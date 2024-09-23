Удар по арсеналу в Торопкц — сколько снарядов потеряла Россия

Последствия попадания на склад боеприпасов в Торопце. Фото: скриншот с видео

В результате атаки беспилотников по складам боеприпасов в Торопце Тверской области 18 сентября Россия потеряла снарядов на 2-3 месяца войны в Украине. Такое развитие событий лишает российскую военную логистику возможностей продолжить войну дольше.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram в понедельник, 23 сентября.

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"Уничтоженный состав россиян в Торопце — это от 2 до 4 месяцев войны по боеприпасам. Стратегические склады существуют для накопления ресурсов на длительную войну", — подчеркнул Коваленко.

В то же время он добавил, что уничтожение этого склада не означает, что война прекратится сейчас, но это лишает российскую военную логистику возможностей продлить ее дольше.

Кроме того, это также местами снизит интенсивность использования вооружений. По словам руководителя ЦПД, это очень важный успех для Украины.

Скриншот сообщения Андрея Коваленко

Удар по Торопцу 18 сентября

Напомним, в ночь на 18 сентября в Тверской области России в городе Торопец произошли мощные взрывы на 107-м арсенале ракетно-артиллерийских боеприпасов из-за попадания беспилотника. В результате инцидента возник сильный пожар.

Сообщалось, что в каждом хранилище арсенала могло быть до 240 тонн боеприпасов. Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны подтвердили факт уничтожения дроном склада с боеприпасами в России.

В то же время, аналитики ISW считают, что уничтожение Силами обороны склада ракет и боеприпасов в городе Торопец заставит российское командование изменить систему материально-технического обеспечения армии РФ. Этот удар существенно повлияет на операции России в ближайшие несколько месяцев.