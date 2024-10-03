В Белгородской области раздались взрывы – что известно

В Белгородской области раздавались мощные взрывы — в регионе жаловались на дроны
В Белгородской области раздавались мощные взрывы. Власти региона заявили о налете бесплиотников на регион и последствия.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Взрывы в Белгородской области 3 октября
Как заявил губернатор области, взрывы раздавались над городом Старый Оскол, где якобы сбили беспилотник. В регионе пострадала женщина, получившая ранения.
Также в трех частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, разрушены фасады и заборы, есть повреждения автомобиля.
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Напомним, в сентябре в Белгородской области в результате взрыва с рельсов сошел грузовой поезд.
А в результате успешной дроновой атаки ВСУ Россия потеряла два мощных арсенала с оружием и боеприпасами.
Также в Ростовской области недавно упал беспилотник, вызвавший пожар на складе лесоматериалов.
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