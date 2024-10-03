В Белгородской области раздались взрывы – что известно

Взрывы в Белгородской области 3 октября. Фото: соцсети

В Белгородской области раздавались мощные взрывы. Власти региона заявили о налете бесплиотников на регион и последствия.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Взрывы в Белгородской области 3 октября

Как заявил губернатор области, взрывы раздавались над городом Старый Оскол, где якобы сбили беспилотник. В регионе пострадала женщина, получившая ранения.

Сообщение Гладкова. Фото: скриншот

Также в трех частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, разрушены фасады и заборы, есть повреждения автомобиля.

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Напомним, в сентябре в Белгородской области в результате взрыва с рельсов сошел грузовой поезд.

А в результате успешной дроновой атаки ВСУ Россия потеряла два мощных арсенала с оружием и боеприпасами.

Также в Ростовской области недавно упал беспилотник, вызвавший пожар на складе лесоматериалов.