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Військовий аеродром Ханська атакували дрони ГУР, Сил оборони та СБУ — джерела

10 жовтня 2024 14:19
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вибухи на аеродромі Ханська — хто стоїть за атакою та що там зберігали
Наслідки вибухів та пожежі на аеродромі Ханська. Фото: соцмережі росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Росії, у Краснодарському краї, під атакою дронів сьогодні, 10 жовтня, опинився військовий аеродром "Ханська". До атаки причетна українська розвідка, Сили спеціальних операцій та Служба безпеки України.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела.

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Вибухи на аеродромі "Ханська"

Джерела повідомили, що в момент атаки на аеродромі розміщувалися 57 російських бойових та тренувальних літаків, а також гелікоптери, зокрема Су-34, Су-35 та Мі-8.

Ханська аеродром
Відстань до аеродрому "Ханська". Фото: скриншот

Наразі невідомо, скільки з них знищені або пошкоджені. Втім, на аеродромі "Ханська" сталися сильні пожежі та потужні вибухи.

Джерела додали, що це підтверджується супутниковим моніторингом. Росія використовує летовище за 450 кілометрів від фронту для дозаправки бомбардувальників та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України. 

"СБУ системно знищує військовий потенціал рашистів. Після кожної атаки у РФ все менше ресурсів, щоб вести війну проти нашої держави. Працюємо над тим, щоб у Росії не було ні ракет, ні літаків, які можуть завдавати ударів по Україні", — повідомило нам поінформоване джерело у СБУ. 

У Єйську знищили склад з "Шахедами"

Крім того, анонімне джерело повідомило, що в ніч проти 10 жовтня дрони Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Збройних сил України та Сил спеціальних операцій знищили склад "Шахедів" у Єйську. 

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"Там зафіксовано декілька сильних вибухів, які викликали пожежу та подальшу детонацію на місці зберігання безпілотників", — повідомили джерела. 

Нагадаємо, нещодавно в Росії, в 114 км від кордону з Україною, безпілотник підірвав склад боєприпасів біля міста Карачев.

Також у ніч проти 3 жовтня безпілотники атакували російський аеродром "Борисоглебск"за 300 кілометрів від кордону України.

СБУ вибух дрони ССО ГУР Росія аеродром

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