Взрывы на аэродроме Ханская - кто стоит за атакой и что там хранили

Последствия взрывов и пожара на аэродроме Ханская. Фото: соцсети росСМИ

В России в Краснодарском крае под атакой дронов сегодня, 10 октября, оказался военный аэродром "Ханская". К атаке причастна украинская разведка, Силы специальных операций и Служба безопасности Украины.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники.

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Взрывы на аэродроме "Ханская"

Источники сообщили, что в момент атаки на аэродроме размещались 57 российских боевых и тренировочных самолетов, а также вертолеты, в частности, Су-34, Су-35 и Ми-8.

Расстояние до аэродрома "Ханская". Фото: скриншот

Пока неизвестно, сколько из них уничтожено или повреждено. Впрочем, на аэродроме "Ханская" произошли сильные пожары и мощные взрывы.

Источники добавили, что это подтверждается спутниковым мониторингом. Россия использует аэродром в 450 километрах от фронта для дозаправки бомбардировщиков и ракетно-бомбовых ударов по подразделениям Сил обороны и населенным пунктам Украины.

"СБУ система уничтожает военный потенциал рашистов. После каждой атаки в РФ все меньше ресурсов, чтобы вести войну против нашего государства. Работаем над тем, чтобы у России не было ни ракет, ни самолетов, которые могут наносить удары по Украине", — сообщил нам информированный источник в СБУ.

В Ейске уничтожили склад с "Шахедами"

Кроме того, анонимный источник сообщил, что в ночь на 10 октября дроны Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Вооруженных сил Украины и Сил специальных операций уничтожили состав "Шахедов" в Ейске.

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"Там зафиксировано несколько сильных взрывов, вызвавших пожар и последующую детонацию на месте хранения беспилотников", — сообщили источники.

Напомним, недавно в России в 114 км от границы с Украиной беспилотник взорвал склад боеприпасов у города Карачев.

Также в ночь на 3 октября беспилотники атаковали российский аэродром "Борисоглебск" в 300 километрах от границы Украины.