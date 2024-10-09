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У Генштабі ЗСУ підтвердили знищення російського 67-го арсеналу — що там було

9 жовтня 2024 12:10
Анастасія Постоєнко - Редактор
Сили оборони знищили 67-й арсенал в Росії
Вибух. Фото ілюстративне: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Генеральному штабі Збройних сил України офіційно підтвердили про успішну операцію Сил оборони. Під час неї вдалося знищити 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони російської федерації, що в Брянській області.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Що росіяни зберігали на 67-му арсеналі у Брянській області

За повідомленням Генштабу, росіяни зберігали там боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння. Серед них були й ті, що Росія отримала з Північної Кореї. Крім того, окупанти зберігали там керовані авіаційні бомби. Велика частина боєприпасів зберігалась на арсеналі просто неба.

"Зафіксовано вибухи на території об’єкта. Відомо про перекриття місцевою владою дороги в районі арсеналу. Результати бойової роботи уточнюються", — повідомили у Генштабі. 

Також там додали, що знищення таких арсеналів серйозно впливає на логістику ворога та зменшує можливості для наступу окупантів на загрозливих напрямках. 

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Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Вибухи на 67-му арсеналі у Карачеві

Зазначимо, що росіяни скаржились на потужні вибухи у Карачеві Брянської області. Цікаво, що губернатор краю запевнив містян, що ситуація під контролем, всі дрони нібито були ліквідовані, а руйнувань чи будь-яких наслідків нібито немає. 

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Повідомлення губернатора Брянської області Олександра Богомаза. Фото скриншот

Натомість у соцмережах мешканці краю почали публікувати відео, де чутно надпотужні вибухи та видно заграву від вогню. Зазначимо, що арсенал розташований неподалік від міста, де проживає 20 тисяч осіб.

Увага! Відео містить нецензурну лексику 18+!

Нагадаємо, нещодавно у Торопці безпілотник підірвав величезний склад з боєприпасами. Потужні вибухи лунали на 107-му арсеналі  ракетно-артилерійських боєприпасів (ГРАУ).

Також наприкінці вересня на військовому аеродромі в Єйську Краснодарського краю після атаки БпЛА сталася пожежа, а у Котлубані, що у Волгоградській області, під атакою опинився арсенал боєприпасів.

вибух КНДР боєприпаси Генштаб ЗСУ Сили оборони України

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