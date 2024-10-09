Сили оборони знищили 67-й арсенал в Росії

Вибух. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Генеральному штабі Збройних сил України офіційно підтвердили про успішну операцію Сил оборони. Під час неї вдалося знищити 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони російської федерації, що в Брянській області.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Що росіяни зберігали на 67-му арсеналі у Брянській області

За повідомленням Генштабу, росіяни зберігали там боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння. Серед них були й ті, що Росія отримала з Північної Кореї. Крім того, окупанти зберігали там керовані авіаційні бомби. Велика частина боєприпасів зберігалась на арсеналі просто неба.

"Зафіксовано вибухи на території об’єкта. Відомо про перекриття місцевою владою дороги в районі арсеналу. Результати бойової роботи уточнюються", — повідомили у Генштабі.

Також там додали, що знищення таких арсеналів серйозно впливає на логістику ворога та зменшує можливості для наступу окупантів на загрозливих напрямках.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Вибухи на 67-му арсеналі у Карачеві

Зазначимо, що росіяни скаржились на потужні вибухи у Карачеві Брянської області. Цікаво, що губернатор краю запевнив містян, що ситуація під контролем, всі дрони нібито були ліквідовані, а руйнувань чи будь-яких наслідків нібито немає.

Повідомлення губернатора Брянської області Олександра Богомаза. Фото скриншот

Натомість у соцмережах мешканці краю почали публікувати відео, де чутно надпотужні вибухи та видно заграву від вогню. Зазначимо, що арсенал розташований неподалік від міста, де проживає 20 тисяч осіб.

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Нагадаємо, нещодавно у Торопці безпілотник підірвав величезний склад з боєприпасами. Потужні вибухи лунали на 107-му арсеналі ракетно-артилерійських боєприпасів (ГРАУ).

Також наприкінці вересня на військовому аеродромі в Єйську Краснодарського краю після атаки БпЛА сталася пожежа, а у Котлубані, що у Волгоградській області, під атакою опинився арсенал боєприпасів.