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В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение российского 67-го арсенала — что там было

9 октября 2024 12:10
Анастасия Постоенко - Редактор
Силы обороны уничтожили 67-й арсенал в России
Взрыв. Фото иллюстративное: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины официально подтвердили об успешной операции сил обороны. Во время нее удалось уничтожить 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны российской федерации в Брянской области.

Об этом сообщила прессслужба Генштаба ВСУ.

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Что россияне хранили на 67-м арсенале в Брянской области

По сообщению Генштаба, россияне хранили там боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению. Среди них были и те, которые Россия получила из Северной Кореи. Кроме того, оккупанты хранили там управляемые аукционные бомбы. Большая часть боеприпасов хранилась на арсенале под открытым небом.

"Зафиксированы взрывы на территории объекта. Известно о перекрытии местными властями дороги в районе арсенала. Результаты боевой работы уточняются", — сообщили в Генштабе.

Также там добавили, что уничтожение таких арсеналов оказывает серьезное влияние на логистику врага и уменьшает возможности для наступления оккупантов на угрожающих направлениях.

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Уведомление Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Взрывы на 67-м арсенале в Карачеве

Напомним, что россияне жаловались на мощные взрывы в Карачеве Брянской области. Интересно, что губернатор края заверил горожан, что ситуация под контролем все дроны якобы были ликвидированы, а разрушений или каких-либо последствий якобы нет.

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Сообщения губернатора Брянской области Александра Богомаза. Фото скриншот

В соцсетях жители края начали публиковать видео, где слышны сверхмощные взрывы и зарево от огня. Отметим, что арсенал находится недалеко от города, где проживает 20 тысяч человек.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику 18+!

Напомним, недавно в Торопце беспилотник взорвал огромный склад с боеприпасами. Мощные взрывы раздавались на 107 арсенале ракетно-артиллерийских боеприпасов (ГРАУ).

Также в конце сентября на военном аэродроме в Ейске Краснодарского края после атаки БпЛА произошел пожар, а в Котлубане в Волгоградской области под атакой оказался арсенал боеприпасов.

взрыв КНДР боеприпасы Генштаб ВСУ Силы обороны Украины

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