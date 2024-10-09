Силы обороны уничтожили 67-й арсенал в России

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение российского 67-го арсенала — что там было
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины официально подтвердили об успешной операции сил обороны. Во время нее удалось уничтожить 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны российской федерации в Брянской области.
Об этом сообщила прессслужба Генштаба ВСУ.
Что россияне хранили на 67-м арсенале в Брянской области
По сообщению Генштаба, россияне хранили там боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению. Среди них были и те, которые Россия получила из Северной Кореи. Кроме того, оккупанты хранили там управляемые аукционные бомбы. Большая часть боеприпасов хранилась на арсенале под открытым небом.
"Зафиксированы взрывы на территории объекта. Известно о перекрытии местными властями дороги в районе арсенала. Результаты боевой работы уточняются", — сообщили в Генштабе.
Также там добавили, что уничтожение таких арсеналов оказывает серьезное влияние на логистику врага и уменьшает возможности для наступления оккупантов на угрожающих направлениях.
Взрывы на 67-м арсенале в Карачеве
Напомним, что россияне жаловались на мощные взрывы в Карачеве Брянской области. Интересно, что губернатор края заверил горожан, что ситуация под контролем все дроны якобы были ликвидированы, а разрушений или каких-либо последствий якобы нет.
В соцсетях жители края начали публиковать видео, где слышны сверхмощные взрывы и зарево от огня. Отметим, что арсенал находится недалеко от города, где проживает 20 тысяч человек.
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Напомним, недавно в Торопце беспилотник взорвал огромный склад с боеприпасами. Мощные взрывы раздавались на 107 арсенале ракетно-артиллерийских боеприпасов (ГРАУ).
Также в конце сентября на военном аэродроме в Ейске Краснодарского края после атаки БпЛА произошел пожар, а в Котлубане в Волгоградской области под атакой оказался арсенал боеприпасов.
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