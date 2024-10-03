З'явилися супутникові фото наслідків удару по аеродрому Борисоглєбськ у Росії

Наслідки атаки по аеродрому. Фото: Радіо Свобода

У ніч на 3 жовтня дрони атакували аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії. В мережі з'явилися супутникові знімки наслідків ударів.

Відповідні знімки опублікувало видання Радіо свобода.

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На зображеннях, зроблених після удару, чітко видно сліди від пожежі, що виникли поблизу обох злітно-посадкових смуг. Однак журналісти звертають увагу на те, що інфраструктура аеродрому, зокрема його будівлі, виглядають неушкодженими.

Раніше ми писали, що дрони Служби безпеки України атакували військовий аеродром російських окупантів "Борисоглєбськ". Зокрема, під ударом опинилися склади з КАБами.

Також у ніч проти 29 вересня російські регіони масово атакували безпілотники. Є влучання по складах з боєприпасами та аеродрому.